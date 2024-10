Brasileiro entra para livro dos recordes como o mais rápido a visitar todos os países do mundo

O brasileiro Robson de Jesus, de 35 anos, entrou para o livro dos recordes, o Guinness World Records, ao se tornar o homem que mais rápido visitou todos os países do mundo. Ele conheceu todas as 196 nações reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em pouco mais de 2 anos.

Natural de São Paulo, Robson foi reconhecido como recordista na última sexta-feira (18), após 5 meses aguardando a análise do Guinness World. Para dar a “volta ao redor do mundo” ele gastou cerca de R$ 750 mil.

A viagem começou na Tailândia, em 28 de fevereiro de 2022, e terminou no Brasil, no dia 10 de abril deste ano. Ao todo a jornada foi realizada em 2 anos e 42 dias.

No perfil do instagram onde relatou a aventura, o viajante fez uma publicação comemorando a conquista. “Da favela de Osasco para O LIVRO DOS RECORDES! Sou muito grato a cada ser humano que cruzou meu caminho nessa jornada ... seja me inspirando, me ajudando, trocando, me fortalecendo ou me trazendo algum aprendizado, sabedoria”, escreveu ele na legenda.

Confira:

Crescido na periferia de Osasco, Robson teve uma infância humilde. Ele começou a trabalhar apenas com 10 anos para ajudar a família e, mais tarde, passou a conciliar diversos empregos e em diversas áreas de atuação, como forma de aumentar a renda. A estabilidade financeira só veio aos 28 anos de idade, quando o brasileiro, assumiu um cargo de gerência no Hospital das Clínicas da Universidade São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina.

Brasileiro visita todos os países do mundo em tempo recorde Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Hoje colunista do jornal Folha de S. Paulo, Robson declarou que seu sonho era não só viajar, mas ser fonte de inspiração. O paulista é o primeiro homem negro a conseguir o feito de visitar todos os países da Terra.

"Quando eu descobri que apenas 150 pessoas conseguiram fazer isso, e que delas, nenhuma era negra, eu quis ser essa primeira. Eu fui buscar a experiência de pessoas negras e brasileiras que viajaram o mundo, e não tinha", contou para a Folha de S. Paulo.

O recorde quebrado por Robson antes pertencia ao estadunidense Yili Liu, que completou a viagem por todos os países em três anos e três meses.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)