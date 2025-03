Anvisa suspende interdição de venda de creme dental da Colgate após a marca recorrer da medida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a interdição da pasta de dente Colgate Total Clean Mint após análise de um recurso apresentado pela marca. Com isso, o produto poderá seguir sendo comercializado. Entretanto, a Anvisa emitiu um alerta sanitário orientando os consumidores a reportarem qualquer reação adversa à agência.

A interdição havia sido imposta na última quinta-feira (27), após a agência receber oito notificações, com 13 relatos de eventos adversos relacionados ao uso da pasta de dente. Entre os sintomas descritos estavam inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral.

Esse foi o caso de uma consumidora de Santos, no litoral de São Paulo. Denise Correia Santiago relatou que o produto causou uma sensação mais intensa já no primeiro uso, mas foi somente após cinco dias que ela percebeu os sintomas, como vermelhidão, inchaço e queimaduras.

No entanto, no mesmo dia a Colgate entrou com um recurso para suspender a medida, que foi aceito pela Anvisa. Agora, o processo seguirá os tramites administrativos da agência. A suspensão feita antes impedia que o produto fosse comercializado e precisava que fosse recolhido.

Alerta sanitário

Agora, com a mudança na determinação, a pasta de dente pode ser comercializada enquanto o processo corre os trâmites internos na agência. Apesar da suspensão, a Anvisa informou que manteve um alerta sanitário. Com isso, vai continuar monitorando os casos de reações ao uso do produto e estimulou os usuários a acionarem a agência em caso de reação adversa.

"A recomendação do alerta é para que os consumidores observem sinais de irritação e interrompam o uso do produto nessa situação. Caso o desconforto seja persistente é importante procurar um profissional de saúde", afirma a Anvisa, em nota.

A Colgate confirmou que algumas pessoas podem apresentar "sensibilidade a certos ingredientes" da pasta de dente Colgate Clean Mint.

A pasta é uma versão com a fórmula atualizada da Colgate Total 12. Segundo a marca, pessoas com sensibilidade a compostos como fluoreto de estanho, corantes ou sabores, presentes no produto podem ter reação.