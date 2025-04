Gata leva filhote para clínica veterinária e 'pede' socorro

Uma gata levou seus filhotes até uma clínica veterinária em busca de ajuda para um deles. As câmeras de segurança registraram o momento em que a felina, carregando um dos filhotes na boca, entra no estabelecimento como se estivesse pedindo socorro. O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, no Ceará.

A veterinária Jordânia Delfino, responsável pelo atendimento, relatou o ocorrido: "Ela veio até mim e ficou tentando chamar a minha atenção", relembra. Inicialmente, os funcionários da clínica acreditaram que a gata, apelidada de Chaninha, procurava um local seguro para os filhotes. No entanto, perceberam que o pequeno animal que ela trouxe não apresentava sinais de vida.

VEJA MAIS

Delfino foi acionada imediatamente, enquanto Chaninha acompanhava atentamente cada movimento da equipe. "Ela parecia estar entendendo tudo que era feito", conta a veterinária. Apesar dos esforços, o filhote já havia chegado sem vida, impossibilitando qualquer tentativa de reanimação.

Pouco depois, Chaninha surpreendeu a equipe ao retornar com mais três filhotes, que foram prontamente acolhidos. Além disso, a gata acabou adotando um outro filhote que já estava em tratamento na clínica.

Após o período de desmame, todos os filhotes encontraram novos lares, enquanto Chaninha foi castrada e adotada pela clínica, tornando-se sua mascote oficial.