VÍDEO: Gatinha chama tutora para cuidar dos filhotes e arranca risadas

Um vídeo está conquistando internautas com um momento que mistura fofura, humor e reflexão. Na gravação, Raiara Ribeiro mostra sua gatinha logo após o parto e brinca ao chamá-la para ficar com os filhotes: “Quem pariu foi você, agora tu aguenta tuas crias.”

A cena, filmada em Teresina, Piauí, gerou diversas reações, com comentários ressaltando a atitude da gata e foi vista 2,6 milhões de vezes. Muitos internautas apontaram que o comportamento do animal pode ser um pedido de ajuda ou conforto. É comum que gatas, após darem à luz, fiquem mais carentes e busquem atenção dos tutores, especialmente se confiam neles para se sentirem seguras. "A minha fazia isso também... Me levava os filhotinhos para eu cuidar e ela dormir", comentou uma internauta. "Ela: 'Valha mulher, acuda!!'", brincou outra.

Esses momentos reforçam o vínculo de confiança entre os pets e seus cuidadores, mostrando a importância de observar e entender as necessidades dos animais. Além de uma boa dose de humor, o vídeo destaca a sensibilidade que envolve a relação entre humanos e seus companheiros de quatro patas.