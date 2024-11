Resgatada em enchente, gata vira mascote e 'delegata' em delegacia do Rio Grande do Sul

Na Delegacia de Polícia de São Gabriel, na Região Central do Rio Grande do Sul, quem chega para atendimento se depara com uma agente inusitada: Thai, uma gata de olhos claros e cerca de oito meses. Resgatada durante as enchentes de maio, ela agora circula pelo ambiente com uma pequena farda personalizada, que inclui identificação da Polícia Civil e o brasão do estado.

De acordo com a escrivã de polícia Cintia Cassol, a decisão pela adoção de Thai foi coletiva. "A ideia surgiu para tornar o ambiente de trabalho mais agradável. Ela adora um colo e está sempre por perto, conquistando quem passa por aqui", conta. Os cuidados com a gata são compartilhados entre os agentes, que se revezam para garantir que Thai não fique sozinha, mesmo nos fins de semana.

O nome Thai foi escolhido em homenagem a uma colega escrivã, reforçando o vínculo entre a felina e a equipe. Desde que foi acolhida, a gata ganhou o status de mascote e tem livre acesso às dependências internas da delegacia. "Ela passa o dia no setor de investigação e já começou a explorar outras salas, mas sempre dentro da delegacia", explica Cintia.

Sucesso nas redes sociais

Thai também é uma estrela nas redes sociais. Desde outubro, sua rotina é compartilhada em um perfil criado especialmente para ela. Em uma das publicações, aparece “devidamente uniformizada e pronta para começar a semana de investigações”. Em outra, é vista descansando após "várias diligências".

A popularidade de Thai rendeu até interações com Paulinho, outro gato “delegato” de Bagé, que já acumula mais de 20 mil seguidores. Apesar de ainda não terem se encontrado pessoalmente, Paulinho já enviou um presente para Thai: um brinquedo entregue durante uma operação da equipe de São Gabriel em Bagé.