Homem escala prédio de 30 andares sem proteção em Buenos Aires, Argentina

Um homem escalou, sem proteção, um prédio de 30 andares em Buenos Aires, na Argentina. Marcin Banot, responsável pelo feito, é escalador profissional e influencer polonês famoso por escalar grandes estruturas - entre elas, a Torre Eiffel, em Paris (França). O escalador vestia a camisa da seleção argentina com número 10, do jogador Lionel Messi, enquanto escalava o imóvel.

VEJA MAIS

O momento foi registrado por pessoas que passavam pelo local. Bombeiros e policiais foram acionados, e chegaram até Marcin, que estava entre o 8º e o 11º andar. O escalador subiu na estrutura externa do Torre Globant, que possui 125 metros de altura, nessa terça-feira, 11.

Marcin Banot compartilha, em suas redes sociais, as aventuras de escaladas em grandes estruturas. O profissional já esteve em países como Portugal, Alemanha, França, Cazaquistão e Romênia. No Instagram, Marcin acumula mais de 290 mil seguidores e possui mais de 560 mil inscritos no YouTube.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)