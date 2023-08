Alpinista morre e é deixado por colegas na segunda montanha mais alta do mundo

As 27 anos, o alpinista Muhammad Hassan morreu ao ficar ferido em uma escalada na montanha K2, a segunda mais alta do mundo, no dia 27 de julho. O video com a notícia da morte do alpinistas só circulou nos últimos dias na internet.

Em uma das imagens que viralizaram nas redes sociais os outros alpinistas passam pelo corpo de Hassan e continuando a subida até o cume. Essa aatitude revoltou internautas na web. "O ego desse povo me assusta", escreveu um leitor digital.

Muhammad Hassan havia sido contratado como carregador da equipe. Ele se machucou quando uma avalanche repentina o empurrou. Eles estavam a cerca de 400 metros de distância do topo quando o acidente aconteceu. A montanha tem 8,6 mil metros de altura e fica na fronteira entre a China e o Paquistão.

Um membro da equipe de escalada chegou a tentar salvá-lo, mas depois continuou a caminhada. Naquela altura, o ar era tão rarefeito que as pessoas precisavam usar máscaras de oxigênio.



"Isso é algo “normal” entre eles… sigo uma página de alpinismo e acontece muito, no Everest, por exemplo tem muuuuuitos corpos deixados para trás, e ficam intactos por conta do congelamento!", postou um outro internauta.