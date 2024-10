Hezbollah reivindica ataque contra residência do primeiro-ministro de Israel

O movimento libanês Hezbollah reivindicou nesta terça-feira (22.10) o ataque com drones de sábado contra a residência privada do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no centro de Israel.

O Hezbollah declarou sua "responsabilidade total, completa e exclusiva na operação de Cesareia [...] contra o criminoso de guerra Netanyahu", disse Mohamad Afif, secretário de relações com a imprensa do grupo islamista pró-Irã, em uma entrevista coletiva.