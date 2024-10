R70: "A guerra não chegou ao fim”, afirma Benjamin Netanyahu

Golpe

Circula vídeo falso em que William Bonner chama as pessoas para clicar em um link e conferir se têm direito a uma indenização.

Ex-Twitter

O X atualizou seus termos de uso e os dados fornecidos pelos usuários passarão a alimentar mecanismos de inteligência artificial.

"A guerra não chegou ao fim.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, em primeiro pronunciamento após o exército do país eliminar Yahya Sinwar, líder do grupo extremista Hamas. A morte foi confirmada ontem.

>MINÉRIO

CONTRABANDO

A apreensão, nesta semana, de quatro mil toneladas de manganês, acionou o sinal vermelho das autoridades do Estado em relação ao aumento do contrabando de minério. As informações são de que a carga seguiria para a Bélgica. O material está avaliado em R$ 2 milhões. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a balsa apreendida iria para o porto de Santana, no Amapá, de onde seguiria viagem para a Europa. A empresa responsável pelo transporte é paraense e não tem regime de exportador, além de não estar apta a realizar a operação.

>MARAJÓ

MUDANÇA

Chegou a época do ano em que a baía do Marajó sofre maior influência do oceano Atlântico, com aumento das maresias na travessia de Belém para portos como o de Soure. Em razão disso, a Capitania dos Portos tem recomendado que as empresas alterem os horários de viagens para períodos de maior calmaria. Na quarta, a empresa Navegação Ferreira informou que a partir de segunda (21) vai alterar o horário da travessia das 14h para as 13h. Os pontos mais críticos da viagem são perto da ilha de Cotijuba e no estreito do Malato, às proximidades de Muaná.

>ECONOMIA

EXPECTATIVA

Marcada para Belém no período de 6 a 8 de novembro, a segunda edição da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias vai receber mais de 130 palestrantes de vários países. Um dos pontos altos do evento é a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, que tem como curadora a ex-ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, atual membro do Conselho Econômico e Social da ONU. Entre as palestrantes mais esperadas estão Laurence Tubiana, CEO da European Climate Foundation (ECF), representante especial do governo francês para a COP 21, que selou o Acordo de Paris em 2015, e Ellen Johnson Sirleaf, primeira mulher africana a ser eleita presidente (Libéria) e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.

>UTINGA

OBSERVAÇÃO

Em uma ação conjunta entre o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e os moradores do bairro do Castanheira, em Belém, uma área remanescente do Parque Estadual do Utinga está sendo transformada em um espaço de lazer para crianças e de contemplação da natureza. Localizada às margens da avenida João Paulo II, essa área, anteriormente vulnerável a invasões e descarte de lixo, está sendo revitalizada para se tornar um ponto de recreação e convivência para a comunidade.

REVITALIZAÇÃO

De acordo com o Ideflor-Bio, a proposta de transformar o local em uma área de lazer atende ao Plano de Manejo do Parque Estadual do Utinga, integrando a preservação ambiental com o bem-estar social. A revitalização inclui a limpeza do terreno, o manejo de resíduos e a criação de estruturas que possibilitem a utilização do espaço de forma segura e sustentável.

>TURISMO

DESTAQUE

Duas empresas paraenses do setor do turismo são finalistas do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2024. Os empreendimentos Rota Amazônia Atlântica Experiência e Vida Caboca Experiências foram selecionados nas categorias produto e experiência/produto. Os projetos destacaram-se por suas soluções e impactos no turismo sustentável. A premiação recebeu 83 inscrições de empresas de todo o Brasil, mas apenas 26 iniciativas foram classificadas.

PREMIAÇÃO

A cerimônia de premiação será realizada em 9 de novembro, na Festuris, em Gramado. A premiação é a primeira no mundo a receber a chancela da Organização Mundial do Turismo (OMT). O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade é o principal reconhecimento em turismo sustentável no Brasil, tendo se consolidado como o único no País a lançar um olhar abrangente e integrado para todos os elos da cadeia produtiva nesse setor.

>CRÉDITO

AUTORIZADO

Em reunião conjunta, as comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Constituição, Justiça e Redação Final da Assembleia Legislativa do Pará aprovaram autorização para que o Estado faça operação de crédito no valor de R$ 483,1 milhões. Os recursos serão destinados para obras da PA-020, a rodovia Liberdade, via alternativa que ligará Belém a Marituba.

EM POUCAS LINHAS

- Do total de dívidas que foram negativadas em maio, no Norte do País, 44% foram sanadas ou renegociadas em até 60 dias do mês de referência.

- Os dados são do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian e revelam ainda que o Acre registrou o maior percentual de quitações (52,6%).

- No Pará, o índice de recuperação de crédito foi de 51,7%.

- Do total de contas atrasadas sanadas, 66,9% eram do setor de “Utilities”, que engloba contas de luz, água e gás, e 62,9% eram de “Bancos e Cartões”.

- Será realizada hoje a II Feira Vocacional do Vestibular do Campus XXII da Universidade do Estado do Pará (Uepa), localizado em Ananindeua. O evento ocorrerá no Teatro da Usina da Paz, no bairro Icuí-Guajará, das 9h às 12h30, aberto ao público em geral.

- A Feira Vocacional é uma oportunidade para estudantes do ensino médio e interessados em cursar uma graduação conhecerem mais sobre cursos e carreiras profissionais nas áreas da saúde, educação e tecnologia.

- Mais uma vez criminosos estão usando o nome do Sindicado dos Médicos do Pará, entrando em contato com profissionais e informando que há precatórios a receber. Suspeita-se que o objetivo é conseguir dados pessoais das vítimas para futuros golpes. Em comunicado nas redes sociais, a entidade informou que não está fazendo esse tipo de contato e pede que, em caso de dúvida, os médicos procurem os canais oficiais do sindicato.

- Com o tema “Mais de 13 milhões de bebês prematuros todos os anos: acesso a cuidados maternos e neonatais de qualidade em todos os lugares”, a ONG Prematuridade.com prepara a campanha Novembro Roxo, com seu ponto alto no dia 17 de novembro, o Dia Mundial da Prematuridade.

- Apesar da queda na incidência de prematuridade, o Brasil ainda ocupa a 10ª posição no ranking mundial de nascimentos prematuros, com 330 mil bebês nascendo de forma precoce, antes de 37 semanas de gestação - o ciclo completo da gravidez é de 40 semanas.