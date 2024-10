Netanyahu pede à ONU que retire força de paz no Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu neste domingo (13.10) ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que retire imediatamente a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL).

“Senhor secretário-geral, retire as forças da FINUL para um local seguro. É preciso fazê-lo já, imediatamente. A sua recusa em retirar as forças da FINUL torna os seus membros reféns do Hezbollah e também põe em perigo a vida dos nossos soldados.” declarou Netanyahu durante um discurso.

VEJA MAIS

Netanyahu afirmou que faz o possível para evitar danos nas forças de paz, mas considerou que a melhor maneira de evitar os incidentes é retirar as forças do território.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)