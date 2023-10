Hezbollah diz estar ‘pronto para contribuir na guerra’ e que apelos da ONU ‘não terão efeito’

O grupo Hezbollah está “totalmente pronto” para “contribuir” na guerra entre Israel e o Hamas. Foi o que afirmou o vice-chefe do Hezbollah, Naim Qassem, nesta 6ª feira (13.out.2023), durante um comício no sul de Beiture, no Líbano. Segundo ele, o grupo “conhece perfeitamente os seus deveres”.

“Contribuiremos para o confronto dentro do nosso plano… quando chegar a hora de qualquer ação, nós a executaremos”, disse Qassem, afirmando ainda que “apelos nos bastidores feitos por grandes potências, países árabes, enviados da ONU [Organização das Nações Unidas]“, para que o Hezbollah não interfira no conflito, “não terão qualquer efeito”.

Israel lançou uma ofensiva contra o Hamas desde o último sábado (7), em resposta ao ataque do grupo terrorista ao território israelense. Durante a ação do grupo, centenas de civis, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram mortos ou sequestrados.

O Hezbollah já assumiu a autoria de disparos de mísseis a territórios israelenses. Em resposta, o Exército israelense bombardeou o sul do Líbano, na última quarta-feira (11).

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hosein Amir-Abdolahian, declarou nesta quinta-feira (12) que se os bombardeios de Israel à Faixa de Gaza não forem interrompidos, a guerra pode se desdobrar em “outras frentes”, referindo a possível entrada de outros grupos paramilitares pró-Palestina no conflito, entre eles o Hezbollah.