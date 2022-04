Google: veja quem é Toots Thielemans homenageado no Doodle de hoje (29/04)

O Doodle do Google faz homenagem, todos os dias, a diferentes temas, pessoas ou movimentos muito importantes. Nesta sexta-feira (29), quem abriu o buscador se deparou com uma ilustração colorida e criativa em celebração ao jazzista belga Toots Thielemans, que estaria completando 100 anos hoje. Conheça mais sobre o músico.

A criação em homenagem a Toots Thielemans foi feita pela artista Melissa Crowton. Na ilustração está um senhor de cabelos brancos toca uma gaita rodeado por diversos instrumentos musicais (violão, trompete, bateria, teclado e saxofone). O usuário ainda pode clicar na imagem e será direcionado a informações sobre a vida do músico e algumas de suas apresentações.

Quem é Toots Thielemans homenageado no Doodle do Google?

Toots Thielemans é de Bruxelas, na Bélgica. Nascido em 29 de abril de 1922, ele teve uma carreira de muito sucesso no jazz e ficou conhecido ao se destacar tocando gaita harmônica de boca como ninguém. Ele foi considerado por críticos e amantes do gênero jazz como um dos maiores gaitistas deste gênero musical no século XX.

Toots Thielemans

Além de se destacar no Jazz com a gaita, Thielemans também tocou guitarra e alguns outros instrumentos, e alcançou as paradas internacionais. Na infância, ele já tocava acordeão aos três anos de idade e sempre fez apresentações no café dos seus pais. Quando virou adolescente, ganhou uma gaita e aí começou a paixão pelo instrumento.

Amante da música

A vida de Toots mudou completamente quando ele ouviu Louis Armstrong e descobriu o jazz. No início da década de 40, pegou seu violão e foi se apresentar em turnês com músicos talentosos, como Quincy Jones, Billy Joel, Stevie Wonder e Frank Sinatra.

A TV e o rádio

Quando passou a se apresentar no rádio e na televisão, ficou muito famoso com o público. Thielemans gravou 21 discos, foi destaque em vários comerciais, além de ter atuado na composição de trilhas sonoras para filmes. Um dos seus solos de gaita mais conhecidos virou tema da Vila Sésamo:

Toots Thielemans gravou com diversos outros artistas até praticamente o fim da sua vida. Ele faleceu em 22 de agosto de 2016, em Braine-l'Alleud, na Bélgica. Após sua morte, muitos fãs passaram a colecionar e exibir com orgulho seus discos, ingressos de shows e autógrafos. Também criaram museus com itens doados e instrumentos da sua coleção pessoal.

