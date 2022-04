Dia da Terra: busca do Google alerta para mudanças climáticas

No Dia da Terra, celebrado em 22 de abril, o Google desenvolveu uma série de Doodles que irão chamar a atenção do público para um assunto urgente: as mudanças climáticas.



Com imagens de lapso de tempo reais do Google Earth Timelapse e de outras fontes, o Doodle aborda o impacto das mudanças climáticas em quatro locais diferentes em nosso planeta.

Nos logos especiais, uma compilação de fotos alertam para o degelo acelerado do permafrost em diversos locais do mundo, como a África, Groenlândia, Alemanha e Austrália.

O primeiro quadro de curiosidades traz as mudanças ocorridas no Monte Kilimanjaro, Tanzânia, na África, entre os anos de 1986 a 2020.

Há também uma avaliação das transformações ocorridas no Retiro da geleira da Groenlândia, em dezembro de 2000 a 2020.



Também são mostradas mudanças na Grande Barreira de Corais, Austrália, entre os meses de março a maio de 2016, nas Florestas Harz, na Alemanha, em dezembro de 1995 a 2020.

Sobre a ação, o Google disse: “Agir agora e em conjunto para viver de forma mais sustentável é necessário para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. Acesse aqui para saber mais sobre as mudanças climáticas e como você pode agir”.