Gel pode ser o primeiro contraceptivo hormonal para homens; veja como funciona

Pesquisadores afirmam que estão fazendo avanços no desenvolvimento do primeiro contraceptivo hormonal masculino. Reversível e de longa duração. O produto é um gel hormonal para ser usado nos ombros. Ao longo do tempo, ele bloqueia a produção de espermatozoide nos testículos. O gel é composto por dois hormônios: mestrona e testosterona. Ele possui praticamente os mesmos efeitos das pílulas anticoncepcionais feminina.

O gel foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde (National Institutes of Health) e com a organização sem fins lucrativos, Conselho Populacional (Population Council).

O estudo mostrou que cerca de 86% dos homens atingiram uma baixa contagem de espermatozoides após usar o gel por 15 semanas.

Segundo o estudo, após os homens interromperem o uso do gel, a contagem de espermatozoides do organismo volta ao normal em cerca de 3 meses.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)