Aplicação de contraceptivo hormonal injetável passa a ser coberto por planos de saúde

Três novos procedimentos foram incluídos no rol obrigatório para cobertura de planos de saúde pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu. A resolução publicada na edição desta quinta-feira, 23, do Diário Oficial da União, entra em vigor no dia 22 de outubro. As informações são da Agência Estado.

Pacientes agora estão cobertos para fazer três procedimentos: alfacerliponase para tratar lipofuscinose ceroide neuronal tipo 2 (CLN2); implante intracerebroventricular de bomba de infusão de fármacos; e aplicação de contraceptivo hormonal injetável.

A CLN2 é uma doença "ultrarrara" e, que na forma clássica, atinge crianças de 2 a 4 anos de idade, com evolução degenerativa irreversível.

O rol consiste em uma lista de "procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde" que os planos de assistência médica do País são obrigados a oferecer - a depender do tipo de plano assinado.

Também será obrigatória a cobertura de aplicação de contraceptivo em mulheres em período fértil para os medicamentos medroxiprogesterona + cipionato de estradiol e algestona acetofenida + enantato de estradiol.