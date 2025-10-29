Capa Jornal Amazônia
Furacão Melissa: saiba quais serão os próximos países a serem atingidos pelo fenômeno

O evento natural já derrubou a internet, inundou estradas e causou diversas mortes

Victoria Rodrigues
fonte

Até o momento, o fenômeno já causou sete mortes: três na Jamaica, três no Haiti e uma na República Dominicana. (Foto: Agence France-Presse (AFP))

Após atingir alguns países pelo mundo, o Furacão Melissa se prepara novamente para alcançar outros locais pelas próximas horas desta quarta-feira (29). Até o momento, o fenômeno causou diversas destruições e atingiu Cuba com a categoria 3 às 4h10 da manhã (horário de Brasília), e a Jamaica, deixando pelo menos três mortes no país caribenho durante a realização dos preparativos para a tempestade.

O que é o Furacão Melissa?

O Furacão Melissa está ocorrendo devido a uma força que está presente em dois pilares, que são: o calor recorde do mar do Caribe e o padrão atmosférico causado pelo La Niña. O fenômeno La Niña é responsável por modificar a circulação considerada normal dos ventos e de reduzir o “cisalhamento”, uma condição capaz de cortar e enfraquecer o topo dos ciclones.

“Em anos de La Niña, há um incentivo para a formação de ciclones tropicais. As circulações da América do Norte favorecem não só a formação, mas também o deslocamento desses sistemas. Na região próxima à Jamaica, o mar está até 5 °C acima do normal. E os ciclones tropicais se alimentam exatamente desse calor”, disse o meteorologista César Soares, da Climatempo, em entrevista ao portal G1.

image Furacão Melissa toca o solo na Jamaica com ventos de quase 300 km/h

image Entenda o que significa a categoria 5 atribuída ao Furacão Melissa, que atingirá a Jamaica

image Furacão Melissa será tempestade mais forte da história da Jamaica

Quais são os próximos locais que o furacão atingirá?

  • Cuba

Nos próximos momentos, a previsão é que o Furacão Melissa continue seguindo diretamente sobre o sudeste de Cuba com ventos fortes, chuvas torrenciais e uma maré de tempestade que pode chegar até 3,6 metros acima do nível normal do mar. Além do sudeste do país, o leste de Cuba também poderá receber chuva nas montanhas, o que poderá causar enchentes repentinas e deslizamentos de terra.

  • Bahamas

Até o final desta quarta-feira (29), o fenômeno também se dirigirá para o centro e sudeste das Bahamas. No país, as autoridades já estão organizando os locais e preparando a população local para futuras inundações e ainda uma possível maré de tempestade de 2,4 metros. Para isso, já foram anunciadas ordens de retirada para seis ilhas das Bahamas, o que inclui Acklins e Crooked Island.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

