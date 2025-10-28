Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Entenda o que significa a categoria 5 atribuída ao Furacão Melissa, que atingirá a Jamaica

Estadão Conteúdo

O furacão Melissa, uma tempestade de categoria 5, atingirá a Jamaica nesta terça-feira, 28, marcando o evento mais forte na ilha em 174 anos. A classificação foi intensificada na segunda-feira, 27, sendo esperadas tempestades catastróficas.

O fenômeno pode afetar até 1,5 milhão de pessoas no país, de acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC, da sigla em inglês). A instituição alertou ainda que o impacto será "massivo".

Categoria 5

O furacão se intensificou para a categoria 5 ainda na segunda-feira ao se aproximar da Jamaica, país caribenho, com até 76 centímetros de chuva e uma maré de tempestade com risco de morte.

Melissa teve seu epicentro localizado a cerca de 205 quilômetros ao sul-sudoeste de Kingston, na Jamaica, e a cerca de 505 quilômetros ao sul-sudoeste de Guantánamo, em Cuba, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) O furacão tinha ventos máximos sustentados de 260 km/h e se movia para oeste a 6 km/h, informou o centro.

A categoria 5 é a mais alta na escala Saffir-Simpson, com ventos constantes superiores a 250 km/h.

Algumas áreas do leste da Jamaica podem receber 1 metro de chuva, enquanto o oeste do Haiti pode receber 40 centímetros, de acordo com o centro de furacões. "Inundações repentinas catastróficas e numerosos deslizamentos de terra são prováveis", alertou o órgão.

Mortes

Mesmo antes de tocar o território jamaicano, Melissa já causou três mortes no país - além de outras três mortes no Haiti e uma na República Dominicana. Deslizamentos de terra, árvores caídas e quedas de energia também foram registrados antes da chegada da tempestade. (Com agências internacionais).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Furacão Melissa

Jamaica

categoria 5
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Entenda o que significa a categoria 5 atribuída ao Furacão Melissa, que atingirá a Jamaica

28.10.25 11h18

Mulher que impediu estupro de brasileira em trem em Paris será condecorada por bravura

28.10.25 10h18

Furacão Melissa será tempestade mais forte da história da Jamaica

28.10.25 9h13

Trump cita, em discurso a empresários, a forte relação entre EUA e Japão

28.10.25 8h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

INCÊNDIO

Mulher tenta matar barata e acaba causando incêndio em condomínio de luxo; uma pessoa morreu

Uma vizinha morreu e outras 8 pessoas precisaram ser hospitalizadas

21.10.25 18h14

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, é preso em Paris

Nessa terça-feira (21), o ex-Chefe de Estado francês se torna o primeiro, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a cumprir detenção por financiamento ilegal de campanha

21.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda