Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump eleva pressão contra Cuba e diz que ficaria "honrado" de tomar o país

Presidente dos EUA afirmou que país caribenho deve 'chegar a um acordo' ou enfrentar consequências após operação na Venezuela

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugerir nesta segunda-feira, 16, uma possível ação militar contra Cuba. A declaração foi feita no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, após ser questionado sobre o tema.

Na ocasião, Trump expressou que espera ter "a honra de tomar" o país. Em suas palavras: "Acredito sinceramente que terei a honra de tomar o controle de Cuba, de alguma forma".

Tensões e Contexto das Ameaças

Trump já havia instado Cuba a "chegar a um acordo" ou enfrentar sérias consequências. As ameaças se intensificaram após uma operação americana na Venezuela.

A ação na Venezuela visava a captura do líder Nicolás Maduro, para que fosse levado aos Estados Unidos e julgado por narcoterrorismo.

No início do mês, o chefe da Casa Branca reiterou a pressão, afirmando que Cuba "vai cair muito em breve" devido ao agravamento da crise energética que o país enfrenta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/CUBA/AÇÃO MILITAR
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

soberania

Lula e Rodrigo Paz assinam acordo contra crime organizado ante ameaças de Trump a PCC e CV

Os Estados Unidos planejam classificá-las como organizações terroristas e as consideram ameaças significativas à segurança regional

16.03.26 17h58

guerra

'Não sabemos se o líder supremo está morto ou não', diz Trump sobre o Irã

O presidente acrescentou que a ausência pública de Mojtaba Khamenei é incomum

16.03.26 16h38

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

China reafirma que está em comunicação com EUA sobre visita de Trump, após falas de Ormuz

16.03.26 10h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

fim da guerra

Presidente do Irã impõe três condições para encerrar conflito com EUA e Israel; saiba quais

Masoud Pezeshkian fez a primeira declaração pública de uma autoridade iraniana sobre um possível fim da guerra no Oriente Médio

12.03.26 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda