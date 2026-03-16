Trump eleva pressão contra Cuba e diz que ficaria "honrado" de tomar o país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugerir nesta segunda-feira, 16, uma possível ação militar contra Cuba. A declaração foi feita no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, após ser questionado sobre o tema.

Na ocasião, Trump expressou que espera ter "a honra de tomar" o país. Em suas palavras: "Acredito sinceramente que terei a honra de tomar o controle de Cuba, de alguma forma".

Tensões e Contexto das Ameaças

Trump já havia instado Cuba a "chegar a um acordo" ou enfrentar sérias consequências. As ameaças se intensificaram após uma operação americana na Venezuela.

A ação na Venezuela visava a captura do líder Nicolás Maduro, para que fosse levado aos Estados Unidos e julgado por narcoterrorismo.

No início do mês, o chefe da Casa Branca reiterou a pressão, afirmando que Cuba "vai cair muito em breve" devido ao agravamento da crise energética que o país enfrenta.