Suspeito de tentar assassinar Trump em jantar de gala se declara inocente

O homem acusado de tentar assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um jantar de gala da imprensa em Washington, no mês passado, declarou-se inocente nesta segunda-feira (11), segundo veículos da imprensa americana.

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Cole Allen, de 31 anos, compareceu a um tribunal distrital federal na capital americana. Ele responde a quatro acusações, incluindo tentativa de assassinato do presidente e agressão contra um agente federal com uso de arma letal.

As informações foram divulgadas por jornais americanos, entre eles o The Hill. O caso segue sob investigação das autoridades federais.