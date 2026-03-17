Irã e Israel lançam novos ataques no 18º de guerra no Oriente Médio

Moradores de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e de Doha, no Catar, acordaram nesta terça-feira (17) ao som de explosões, em meio a novos bombardeios promovidos pelo Irã. Já as Forças de Israel lançaram novos ataques contra o Irã e o Líbano, no 18º dia da guerra no Oriente Médio.

Os militares israelenses anunciaram uma nova "onda de ataques em larga escala" contra Teerã e a continuidade da ofensiva contra posições do Hezbollah no território libanês. Tel-Aviv e o norte de Israel também foram alvos de ataques nesta terça, segundo o governo israelense.

Em Dubai, o espaço aéreo precisou ser fechado temporariamente enquanto a defesa aérea atuava para neutralizar os artefatos iranianos. O Irã também atingiu um depósito de petróleo em Fujairah, nos Emirados Árabes.

Em Abu Dhabi, também nos Emirados Árabes, um homem foi morto por estilhaços de um míssil que foi abatido pela defesa aérea. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.