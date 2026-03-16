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Coreia do Sul discute navegação no Estreito de Ormuz e comércio com EUA

Cho afirmou que a navegação segura e livre pelo Estreito de Ormuz é muito importante para a segurança e a economia de países como a Coreia do Sul

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, realizaram uma ligação telefônica nesta segunda-feira, 16, para discutir o Oriente Médio e o Estreito de Ormuz, segundo o Ministério das Relações Exteriores sul-coreano.

"Rubio explicou a situação atual e as perspectivas futuras do Oriente Médio e solicitou o interesse e o apoio de nossa parte para a restauração da paz e da estabilidade na região", informou o ministério da Coreia do Sul em comunicado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem reiterado críticas à ausência de apoio pela parte de aliados na liberação do Estreito de Ormuz, trecho estratégico para o fluxo de petróleo mundial, e na resolução do conflito com o Irã no Oriente Médio. "Eles deveriam estar nos ajudando", disse ele em referência à China, Japão e à própria Coreia do Sul.

Cho afirmou que a navegação segura e livre pelo Estreito de Ormuz é muito importante para a segurança e a economia de países como a Coreia do Sul, e concordou em continuar consultas próximas, mas não mencionou navios, navios de guerra, mobilização ou qualquer pedido militar específico.

Os dois ministros também concordaram em se reunir em breve para discussões aprofundadas sobre cooperação global e questões pendentes nas relações entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, informou o comunicado do ministério.

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