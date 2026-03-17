Israel diz que Ali Larijani, alto funcionário de segurança do Irã, foi morto em ataque

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou nesta terça-feira (17) que o exército israelense matou o alto funcionário de segurança iraniano Ali Larijani em um ataque noturno. De acordo com as informações, Gholam Reza Soleimani, chefe da força Basij, composta por voluntários da Guarda Revolucionária iraniana, também foi morto na ofensiva.

As mortes desfalcam novamente importantes líderes da teocracia iraniana. O ataque ocorre após o falecimento do então líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos, em 28 de fevereiro.

Paralelamente, o exército israelense anunciou o início de uma "onda de ataques em larga escala" na capital do Irã. Israel também intensificou as ofensivas contra militantes do grupo xiita libanês Hezbollah, que são apoiados pelo Irã no Líbano.

Escalada do Conflito Regional

As autoridades israelenses relataram dois salvos de mísseis disparados do Irã antes do amanhecer, atingindo Tel-Aviv e outras localidades. Israel também informou que o Hezbollah alvejou o norte do país.