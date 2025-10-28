Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Furacão Melissa será tempestade mais forte da história da Jamaica

Estadão Conteúdo

O furacão Melissa atingirá o solo na Jamaica, no Caribe, nesta terça-feira, 28, como uma tempestade catastrófica de categoria 5, a mais forte a atingir a ilha desde que os registros começaram, há 174 anos. O fenômeno pode afetar até 1,5 milhão de pessoas no país, de acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC, da sigla em inglês). A instituição alertou ainda que o impacto será "massivo".

Mesmo antes de tocar o território jamaicano, Melissa já causou três mortes no país - além de outras três mortes no Haiti e uma na República Dominicana. Deslizamentos de terra, árvores caídas e quedas de energia também foram registrados antes da chegada da tempestade.

A previsão é de que o fenômeno atinja o solo da Jamaica na manhã desta terça-feira, entrando pela região de Saint Elizabeth, no sul, e saindo por Saint Ann, no norte. Na sequência, ele deve atingir Cuba - que já evacuou mais de 600 mil pessoas das cidades que serão mais atingidas, inclusive de Santiago, a segunda maior do país.

Melissa estava a 180 quilômetros de distância da capital da Jamaica, Kingston, e a 465 quilômetros de Guantánamo, em Cuba, na manhã desta terça-feira. O fenômeno tinha ventos máximos sustentados de 280 km/h e se movia a 8 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, localizado em Miami. A instituição alertou na noite de segunda-feira, 27, que Melissa trará inundações "catastróficas e ameaçadoras" e "ventos, inundações e ressaca à Jamaica".

"Não há infraestrutura na região que resista a uma tempestade de categoria 5", disse o primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness. "A questão agora é a velocidade da recuperação. Esse é o desafio."

A região sul do país pode registrar ondas de até quatro metros de altura, o que gerou alerta para os possíveis impactos em alguns hospitais. O ministro da Saúde, Christopher Tufton, disse que alguns pacientes foram transferidos do térreo para o segundo andar e que espera que isso seja o suficiente para protegê-los.

O ministro da Água e do Meio Ambiente, Matthew Samuda, disse que tinha mais de 50 geradores disponíveis para serem usados após a tempestade, mas alertou as pessoas para reservarem água limpa e usá-la com moderação. "Cada gota contará", disse.

As autoridades instruíram os moradores a buscar por abrigos seguros, no entanto, algumas pessoas recusaram-se a deixar suas casas. "Simplesmente não quero ir", disse a pescadora Jennifer Ramdial. "Mesmo que fosse de categoria 6, eu não me mexeria."

"Não vou sair. Não acho que consiga escapar da morte", disse o morador de Kingston Roy Brown. O homem citou as condições e más experiências anteriores em abrigos governamentais para furacões.

Depois de Cuba, a previsão é de que o fenômeno siga em direção as Bahamas e atinja a região na noite de quarta-feira, 29. Um alerta de tempestade tropical também foi emitido para as Ilhas Turks e Caicos. (Com agências internacionais).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Furacão Melissa

Jamaica
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito

Netanyahu diz que restos mortais devolvidos pelo Hamas são de um refém recuperado anteriormente

Netanyahu chamou o retorno de uma "clara violação" do acordo de cessar-fogo

28.10.25 14h14

EUA fecham acordo de US$ 80 bi com Westinghouse, Cameco e Brookfield para reatores nucleares

28.10.25 12h53

EUA matam 14 em ataques contra barcos no Pacífico

28.10.25 11h33

Acidente fatal

VÍDEO: Avião com turistas cai a caminho de famoso safari e deixa 12 mortos

O avião que partiu de resort em direção ao Parque Nacional Maasai Mara caiu em região de difícil acesso poucos minutos após a decolagem

28.10.25 11h30

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas de Gmail e outros provedores

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas.

27.10.25 11h55

À DERIVA

VÍDEO: grupo de orcas afunda barco de família durante travessia pelo Oceano Atlântico

Família francesa foi resgatada por pescadores após horas à deriva; especialistas dizem que comportamento dos animais não é considerado ataque deliberado

24.10.25 19h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda