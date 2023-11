Fronteira de Rafah com Egito é fechada novamente e brasileiros seguem presos em Gaza

A saída da Faixa de Gaza dos 34 brasileiros e seus familiares que pediram ao governo brasileiro para serem repatriados continua incerta. Nesta sexta-feira (10), horas após a divulgação da 7ª lista de estrangeiros autorizados a sair do território palestino, com os nomes dos brasileiros na relação, a fronteira de Rafah com o Egito voltou a ser fechada. Atualmente, essa é a única via de saída da Faixa de Gaza.

VEJA MAIS

Os embaixadores do Brasil em Israel, Frederico Meyer, e na Palestina, Alessandro Candeias, informaram ao G1 Nacional e à GloboNews que apenas duas ambulâncias com feridos foram autorizadas a passar pela fronteira nesta sexta. Sob alegação de risco de fuga de integrantes do grupo terrorista do Hamas, Israel e Egito permitem que a passagem de Rafah fique aberta apenas por algumas horas diariamente.

Meyer e Candeias disseram que não é possível confirmar se os brasileiros conseguirão atravessar a fronteira ainda nesta sexta-feira.

Se não for autorizado a cruzar a fronteira, o grupo de brasileiros será levado a uma nova residência alugada pelo Itamaraty em Rafah enquanto aguarda a liberação.