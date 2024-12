Foto do Google Maps se torna prova de crime na Espanha; entenda o caso

Uma foto do Google Maps se tornou prova de um crime na Espanha durante investigação da polícia. A imagem entrou para o grupo de pistas do caso de desaparecimento de um homem cubano em no município de Tajueco, localizado na aldeia de Soria. As autoridades prenderam dois suspeitos de envolvimento.

VEJA MAIS

Na fotografia, é possível ver um homem mexendo no porta-malas de um carro. Dentro do veículo há uma espécie de pano branco com algo dentro — supostamente, os restos mortais do homem desaparecido. A atual companheira da vítima e o ex-namorado da mulher foram presos em 12 de novembro deste ano.

A polícia encontrou os restos mortais que parecem ser do homem desaparecido enterrados em um cemitério de Andaluz, município da mesma aldeia. O sumiço do cubano foi relatado por um familiar em novembro de 2023, após receber mensagens suspeitas no telefone. A investigação segue em aberto e em andamento.