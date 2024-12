Motoqueiro encapuzado mata ex-sogra na porta de casa

Na tarde desta quarta-feira (25/12), Dia de Natal, uma mulher de 61 anos morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela era ex-sogra de um homem que havia recebido benefício do “saidão”. O ex-genro também foi baleado durante o ataque.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem beneficiado foi até a casa da ex-sogra, onde foi surpreendido por um indivíduo em uma motocicleta CB 300 preta. O suspeito, com o rosto coberto, realizou vários disparos contra as vítimas.

A mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já o ex-genro foi atingido e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde passou por uma cirurgia. Ele possui um histórico criminal, incluindo passagens por homicídio.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando o caso e realiza buscas para identificar e localizar o autor do crime, que segue foragido.