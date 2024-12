Três suspeitos de assalto a veículo carregado de cigarros são presos em Marituba; um foi baleado

Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (26) em Marituba, na Grande Belém, suspeitos de assaltarem uma van que transportava uma carga de cigarros. Durante a ação policial, um dos suspeitos fugiu atirando, mas foi baleado na troca de tiros. Mesmo ferido, ele invadiu uma loja e fez uma pessoa refém antes de se render.

Os criminosos estavam divididos entre uma motocicleta e um carro branco. Com eles, a polícia apreendeu uma arma de fogo, celulares e a carga roubada. O caso foi conduzido pela Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), onde dois suspeitos foram apresentados para os procedimentos legais. O suspeito baleado foi encaminhado para receber atendimento médico no Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

Segundo o delegado Augusto Potiguar, o grupo já era investigado por outros crimes semelhantes. “Esses nacionais já haviam, no dia 17, assaltado uma van da mesma empresa de transporte de cigarros. Também são suspeitos de pelo menos dois outros roubos, um a uma loja de confecções em Águas Lindas e outro na feira de Ananindeua”, explicou.

O alerta foi dado pelo motorista da van, que reconheceu o carro usado no crime anterior. “No dia de hoje, o motorista da van achou suspeito o carro que vinha seguindo. Identificou como sendo o mesmo carro do último assalto e nós fomos acionados. Chegamos lá, eles já tinham rendido o motorista da van, no momento em que o motorista parou para fazer uma entrega rotineira”, disse o delegado.

Durante a abordagem, dois suspeitos se renderam de imediato. O terceiro, ao perceber que havia sido baleado após cerca de 20 minutos de negociação, decidiu liberar o refém e se entregar. A polícia segue investigando outros possíveis crimes ligados ao grupo.

A imagem mostra o delegado Augusto Potiguar, responsável pelo caso que resultou na prisão de três homens. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

“No momento em que nós abordamos, eles correram, um deles correu atirando. Houve uma troca de tiros rápida e ali ele se abrigou em uma loja, fazendo um refém. Os outros dois se renderam de imediato, se jogaram no chão. Teve uma negociação de uns 20 minutos mais ou menos. Quando o suspeito identificou que ele havia sido baleado, ele resolveu se entregar”, informou o delegado.

Em nota, a PC informou que "três homens foram presos durante uma tentativa de roubo no município de Marituba" e que um dos suspeitos "ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Metropolitano". O trio deve responder criminalmente por roubo majorado e associação criminosa.