Morador é feito refém por homem armado em frente a uma residência em Icoaraci

Um morador foi feito refém por um homem armado em frente a um imóvel na passagem 15 de Janeiro, em Icoaraci, distrito de Belém. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (23), no bairro Paracuri. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, que portava um revólver calibre 22, teria assaltado passageiros de uma van e, durante a fuga, abordou e passou a ameaçar o morador enquanto tentava fugir de uma viatura. Após 2h10 de negociações, o suspeito liberou a vítima e se entregou. Um segundo suspeito, que também estaria envolvido no assalto ao transporte alternativo, conseguiu fugir.

VEJA MAIS

O assalto à van ocorreu por volta de 20h30 na avenida Augusto Montenegro, em frente a um shopping center. No entanto, a crise com refém teve início por volta de 21h. Uma das vítimas, que não quis se identificar, relatou que o suspeito se passou por um passageiro.

"Ele anunciou o assalto quando a gente já tinha passado o shopping. Ele tava calmo e disse que era pra gente entregar os celulares e dinheiro. Depois ele mandou o motorista vim aqui pro lado da rua 8 de Maio e disse que era pra gente não gritar, que ele ia descer da van e fugir. Só que, quando ele saiu do carro e correu, passou uma viatura e todo mundo gritou. A viatura da PM foi atrás dele", contou a vítima, que teve o celular roubado.

Ainda segundo a testemunha, um carro vermelho seguia atrás da van e estaria aguardando para ajudar na fuga do suspeito. "Atrás da van tinha um carro. Ele estava seguindo a gente e tinha uns homens dentro. Quando a polícia começou a perseguir o homem que roubou a van, o carro saiu em disparada. O homem (suspeito de assalto) ia na direção do carro vermelho, mas não deu porque a viatura estava bem atrás", disse a vítima.

No local da crise com refém, a Polícia Militar conseguiu recuperar os celulares roubados. A PM informou que durante a fuga o suspeito tentou entrar em algumas casas e pulou quintais, mas acabou cercado e fez o refém. Algumas das vítimas que estavam na van foram acionadas pela PM e estiveram na passagem 15 de Janeiro acompanhando a negociação. O suspeito se entregou após a chegada da mãe, por volta das 23h.

O Major Gilberto, da PM, informou que o suspeito foi identificado e já teria passagem pela polícia. "A mãe dele, que veio para convencer ele a se entregar, também disse que ele já foi preso. Agora vamos encaminhar ele novamente para os procedimentos na delegacia. As buscas também vão continuar para identificar quem eram os ocupantes do carro que dava apoio no assalto", declarou. A arma de fogo apreendida foi encaminhada para a delegacia.