Condutor de carro que colidiu com trator em Salinópolis é preso por homicídio qualificado

O condutor de um carro de passeio que colidiu violentamente com um trator em Salinópolis, no nordeste do Pará, foi preso em flagrante por homicídio qualificado e lesão corporal grave. A prisão foi realizada nesta segunda-feira (23/12), no hospital onde o suspeito está internado, na cidade de Capanema. As investigações da Polícia Civil apontaram que o homem dirigia sob influência de álcool e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no momento do grave acidente, que ocorreu na noite de domingo (22/12).

A ação para capturar o suspeito ocorreu por meio da Superintendência Regional da Zona Bragantina, com a participação de equipes plantonistas de Salinópolis e Capanema, além do reforço das equipes da Operação “Festas Seguras”. Segundo as apurações, no momento do acidente, o motorista conduzia o veículo em alta velocidade e de forma imprudente, o que resultou na autuação por dolo eventual – quando o condutor assume o risco de causar a morte.

Durante a madrugada de segunda-feira, foram realizadas investigações que permitiram reconstituir a dinâmica do acidente. As informações da PC são que a colisão com a traseira do trator ocorreu por volta das 20h, quando o suspeito estava dirigindo alcoolizado e sem a CNH, na rodovia PA-444. Manoel Corrêa Paixão, que estava no banco do carona do veículo, morreu na hora e outra vítima teve ferimentos graves.

Autuação

Foi identificado pela PC que o investigado já havia sido autuado em duas ocasiões anteriores por dirigir sob efeito de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e uma vez por dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB). Ato que, segundo as autoridades policiais, evidencia o desrespeito contínuo do sujeito às leis de trânsito.

"Esse caso é mais um exemplo do quanto o desrespeito às leis de trânsito pode resultar em tragédias irreparáveis. A atuação rápida e eficiente das nossas equipes permitiu identificar e prender o responsável em flagrante, que já tinha histórico de infrações graves. O trabalho incansável da Polícia Civil reafirma nosso compromisso com a justiça e com a segurança da população", explica o delegado Yuri Mena.

O suspeito foi transferido para o município de Capanema em decorrência dos ferimentos sofridos e recebeu voz de prisão no hospital, onde segue sob custódia, à disposição da Justiça.