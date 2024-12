Passageiro de carro morre em grave acidente na estrada do Atalaia, em Salinópolis

Um homem que ainda não teve identidade divulgada morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (22), na estrada do Atalaia, em Salinópolis, região do Salgado paraense.

Segundo testemunhas, um veículo Toyota Corolla colidiu violentamente na traseira de uma pá carregadeira. Com o impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens do automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência e fazer o resgate dessas pessoas.

Nas redes sociais, circula a informação de que o homem que estava no banco do passageiro da frente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Registros feitos por pessoas que passavam pela estrada mostram que o veículo de passeio ficou totalmente destruído.

A reportagem segue apurando mais detalhes para atualizar este texto.