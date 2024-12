Suspeito do crime de maus-tratos a animais é preso em Ananindeua

Um homem não identificado foi preso em Ananindeua como suspeito de cometer maus-tratos a animais. A ação para autuar o investigado ocorreu nesta segunda-feira (23/12), no bairro do Distrito Industrial. Segundo as informações da Polícia Civil, agentes da Delegacia de Proteção Animal, da Divisão de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), estiveram no imóvel após denúncias sobre o suspeito manter dois cachorros presos dentro de uma casa.

Conforme apurado pela Demapa, o detido deixava os dois cachorros dentro do imóvel desabitado. As informações ainda indicam que os animais não tinham acesso a água e alimentação. Além disso, o local onde os cachorros ficavam estava em condição insalubre. A informação da PC é que no dia 4 de outubro deste ano, os agentes foram até o local e intimaram o dono dos animais a comparecer na delegacia. O homem foi orientado sobre o tratamento adequado que devia prestar aos cachorros.

Porém, após o procedimento da PC com relação aos cachorros, as denúncias sobre a situação a que os animais eram submetidos continuaram. Diante disso, a operação foi montada para que o dono dos animais fosse autuado e ele foi preso em flagrante. Os animais foram resgatados e encaminhados para um abrigo em Ananindeua e o suspeito permanece à disposição da Justiça.