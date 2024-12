Companhia suspende captação de água do rio Tocantins após queda de ponte no Maranhão

A Companhia de Abastecimento Ambiental do Maranhão (Caema) anunciou nesta segunda-feira (23) a suspensão temporária da captação de água do rio Tocantins no trecho afetado pela queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins. Segundo o Governo do Maranhão, a medida foi adotada como precaução após a queda de caminhões no rio, carregando substâncias suspeitas de serem nocivas à saúde e ao meio ambiente.

O acidente, ocorrido na tarde de domingo (22), deixou uma pessoa morta, uma resgatada com vida e outras 16 desaparecidas, segundo o governo maranhense. Entre as vítimas estão oito paraenses, das cidades de Tucuruí, Dom Eliseu e Novo Repartimento. As buscas foram temporariamente suspensas devido aos riscos associados à presença de possíveis produtos químicos na água.

De acordo com a Caema, a interrupção no abastecimento afeta apenas áreas que dependem da captação superficial do rio. Regiões abastecidas por poços continuam recebendo água normalmente. Para minimizar os impactos, a companhia providenciou caminhões-pipa​ para fornecer água a locais estratégicos, como unidades de saúde e delegacias.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) recomendou que a população evite o consumo e o uso da água do rio, bem como banhos, até que os técnicos concluam a identificação e o manejo seguro das substâncias presentes no local.