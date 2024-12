Investigado por incendiar a casa da ex-companheira é preso em flagrante em Muaná

Um suspeito de incendiar a casa da ex-companheira foi preso em flagrante pela Polícia Civil na cidade de Muaná, no Marajó. Conforme as informações policiais, o caso teria ocorrido na tarde de domingo (22/12), quando o investigado também descumpriu medidas protetivas que determinavam o afastamento dele do local. Ninguém ficou ferido.

A ação para capturar o suspeito foi realizada pela Polícia Civil de Muaná, em conjunto com a Polícia Militar. De acordo com as investigações policiais, o detido não aceitava o fim do relacionamento com a mulher e, dessa forma, constantemente descumpria a ordem judicial que o mandava permanecer afastado da vítima. Familiares da ex-companheira do suspeito relataram para a polícia que a mulher e os filhos do casal estavam na igreja quando a casa foi incendiada. A irmã da mulher foi quem viu o homem no local ateando fogo na casa de madeira. A testemunha informou que o homem a viu no local, mas ainda assim teria continuado o ato criminoso.

Vários objetos foram perdidos durante o incêndio no imóvel, como a TV, fogão, dinheiro, guarda-roupas, redes, computador e outros itens pessoais da mulher e dos filhos. A vítima soube do incêndio quando foi avisada por moradores das proximidades. Após o suspeito ter sido denunciado, o homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.