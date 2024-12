Jovem é morto a tiros e drogas são encontradas próximas ao corpo em Santarém

Ryan Isaque Cardoso dos Reis, de 24 anos, foi morto a tiros em frente a uma casa de shows no bairro Aparecida, em Santarém, oeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de domingo (22/12), na travessa Silva Jardim, quando a vítima foi executada por ocupantes de um carro branco. A Polícia Militar ainda encontrou papelotes de drogas próximas ao corpo da vítima.

Conforme as informações da Polícia Militar, Ryan estava na porta do estabelecimento quando foi abordado por um dos assassinos, que saiu da parte de trás do local, pela avenida Plácido de Castro. Na ocasião, o jovem foi atingido por ao menos três tiros na região da cabeça e caiu morto no local. Testemunhas que preseciaram o crime informnaram a polícia que o suspeito do assassinato correu para dentro de um carro branco, que fugiu em disparada.

As pessoas que estavam na área perceberam que Ryan estava morto e acionaram a Polícia Militar. A área foi isolada e os PMs relataram sobre a droga encontrada, que provavelmente estava com Ryan. Familiares do jovem foram ao local e relataram que ele estava sendo ameaçado por uma mulher há alguns dias. Dessa maneira, os policiais acreditam que a morte pode se tratar de um acerto de contas. No entanto, não foi informado se a mulher que estaria cometendo as ameaças foi identificada ou detida.

A Polícia Civil e Científica estiveram no local para dar início às investigações e também realizar a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. Ainda não há detalhes se os executores foram identificados. As investigações sobre o caso continuam.