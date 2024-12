Homem é morto na zona rural de Marabá no dia de Natal

Um homicídio foi registrado na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. A vítima, conhecida na localidade como “Domingo Preto”, foi encontrada sem vida na Vila Cupu, com ferimentos graves na cabeça, provavelmente causados por um objeto contundente, segundo a polícia. O caso ocorreu na quarta-feira (25). Nenhum suspeito do crime foi preso.

Informações preliminares levantadas pela polícia apontam que “Domingo Preto” vivia sozinho na região e não possuía familiares conhecidos no local. A Polícia Civil indicou que ele tinha um histórico de desentendimentos com moradores da área.

A equipe de perícia do Centro de Perícias Científicas (CPC) foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local do crime. A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil segue investigando o caso, na busca por identificar os autores do homicídio e esclarecer os motivos por trás da violência.

“A Polícia Civil informa que a vítima ainda não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Marabá”, informou a PC, por meio de nota.