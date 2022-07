Foguete da SpaceX explode durante teste transmitido ao vivo; veja o vídeo

Durante um teste de solo transmitido ao vivo, nesta segunda-feira (11), pelo canal NASA Spaceflight, um foguete de propulsão desenvolvido pela SpaceX para a espaçonave Starship de última geração pegou fogo. A base do foguete fica tomada pelas chamas após a explosão. As informações são do G1 Mundo.

O empresário Elon Musk, dono da SpaceX, falou sobre a explosão pelas redes sociais. “Sim, na verdade não é bom. A equipe está avaliando os danos”, escreveu.

O teste estava sendo realizado no sul do Texas, Estados Unidos, e não houve feridos após o incidente.

Entre 2020 e 2021, a empresa também perdeu protótipos durante testes. O foguete Starship é o veículo de lançamento que está no centro das ambições de Musk para tornar as viagens espaciais humanas mais acessíveis e rotineiras.

De acordo com a agência Reuters, a falha ocorreu no meio de uma campanha de testes de fogo estático de um dia do booster, equipado com uma série de 33 motores Raptor para uso em um próximo voo de teste orbital. “No futuro, não faremos um teste de partida com todos os 33 motores de uma vez”, disse Musk, em outra publicação no Twitter, também ao comentar o caso.

A SpaceX não comentou sobre a explosão. A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) também não informou se investigará a explosão.