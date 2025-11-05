Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ex-atleta finge ter câncer e arrecada mais de 2 milhões de reais em doações para tratamento

O ex-jogador de hurling DJ Carey foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão

Victoria Rodrigues
fonte

O ex-atleta conseguiu arrecadar quase R$ 2,5 milhões com doações para o suposto tratamento de câncer. (Foto: Reprodução)

O ex-jogador DJ Carey, de 54 anos, aplicou um golpe em diversas pessoas após decidir fingir que estava com câncer para arrecadar cerca de 400 mil euros, o que é equivalente a quase R$ 2,5 milhões no Brasil. Nas mídias sociais, ele fazia vaquinhas que afetaram 22 pessoas, entre os anos 2014 e 2022, e que seriam direcionadas ao seu suposto tratamento a ser realizado nos Estados Unidos.

Em uma das fotos divulgadas por DJ Carey, ele aparece em uma cama deitado com um fone de ouvido branco no nariz e um esparadrapo para simular que estaria em um hospital. “As vítimas eram pessoas bem-intencionadas que acreditaram que estavam ajudando alguém em sofrimento. Ele explorou a bondade das pessoas”, disse o juiz do Tribunal Criminal do Circuito de Dublin, que estava no caso.

Antes de aplicar golpes em diversas pessoas com o falso tratamento, o ex-jogador fez parte da equipe de hurling da Associação Atlética Gaélica (GAA), chamada de Kilkenny. No ano de 2006, ele também foi um dos jogadores que mais conquistaram prêmios de sua geração, sendo: cinco títulos All-Ireland e nove prêmios All-Star.

VEJA MAIS

image Rodrigo Faro desabafa sobre câncer de Vera Viel: 'não sabíamos se ela estaria aqui hoje'
O depoimento emocionado ocorreu durante o programa Encontro, da TV Globo

image Tratando-se contra um câncer, Val Marchiori posta vídeo cortando o cabelo
Val fez uma reflexão sobre fé, esperança e medo

image Biden inicia nova fase de tratamento contra câncer de próstata diagnosticado após deixar cargo

Condenação de DJ Carey

Ao todo, o ex-atleta foi condenado a 5 anos e meio de prisão por 10 crimes que envolviam um total de 13 denunciantes, incluindo inclusive um dos empresários mais ricos da Irlanda, Denis O’Brien. Ele forneceu sozinho ao DJ Carey transportes e acomodações, além de 125 mil euros, equivalente a R$ 800 mil no país.

O tribunal descobriu que o ex-jogador estava enganando as vítimas, então um sargento da polícia identificou que o Hospital de Seattle, onde o farsante alegou que estaria recebendo tratamento, não tinha nenhuma informação de registro do paciente. Após ser questionado, DJ Carey confessou ter inventado a história para ganhar tempo e arrecadar dinheiro, porque tinha uma dívida com o Allied Irish Banks (AIB), um dos maiores bancos comerciais da República da Irlanda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

falso tratamento

câncer

ex-atleta

DJ Carey

condenação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Trump reage à vitória de Mamdani e diz que derrota é reflexo do shutdown

Trump incitou os republicanos pelo fim do filibuster (tática usada por senadores para atrasar ou impedir a votação de um projeto de lei)

05.11.25 7h48

Quem é Jared Isaacman, bilionário indicado por Trump para chefiar a Nasa

05.11.25 7h43

MUNDO

Zohran Mamdani captura insatisfação com Trump e elite democrata e se elege prefeito de NY

A vitória de Mamdani se soma a outros dois triunfos importantes dos democratas

05.11.25 7h33

Democrata Mikie Sherrill é eleita governadora de Nova Jersey, derrotando alinhado a Trump

05.11.25 7h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

04.11.25 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Nave alienígena?

Ufólogo flagra possível OVNI em área de testes militares dos EUA

YouTuber investigativo registra objeto não identificado em base militar dos EUA, reacendendo teorias de engenharia reversa alienígena e tecnologia ultrassecreta

29.10.25 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda