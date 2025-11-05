Ex-atleta finge ter câncer e arrecada mais de 2 milhões de reais em doações para tratamento

O ex-jogador DJ Carey, de 54 anos, aplicou um golpe em diversas pessoas após decidir fingir que estava com câncer para arrecadar cerca de 400 mil euros, o que é equivalente a quase R$ 2,5 milhões no Brasil. Nas mídias sociais, ele fazia vaquinhas que afetaram 22 pessoas, entre os anos 2014 e 2022, e que seriam direcionadas ao seu suposto tratamento a ser realizado nos Estados Unidos.

Em uma das fotos divulgadas por DJ Carey, ele aparece em uma cama deitado com um fone de ouvido branco no nariz e um esparadrapo para simular que estaria em um hospital. “As vítimas eram pessoas bem-intencionadas que acreditaram que estavam ajudando alguém em sofrimento. Ele explorou a bondade das pessoas”, disse o juiz do Tribunal Criminal do Circuito de Dublin, que estava no caso.

Antes de aplicar golpes em diversas pessoas com o falso tratamento, o ex-jogador fez parte da equipe de hurling da Associação Atlética Gaélica (GAA), chamada de Kilkenny. No ano de 2006, ele também foi um dos jogadores que mais conquistaram prêmios de sua geração, sendo: cinco títulos All-Ireland e nove prêmios All-Star.

VEJA MAIS

Condenação de DJ Carey

Ao todo, o ex-atleta foi condenado a 5 anos e meio de prisão por 10 crimes que envolviam um total de 13 denunciantes, incluindo inclusive um dos empresários mais ricos da Irlanda, Denis O’Brien. Ele forneceu sozinho ao DJ Carey transportes e acomodações, além de 125 mil euros, equivalente a R$ 800 mil no país.

O tribunal descobriu que o ex-jogador estava enganando as vítimas, então um sargento da polícia identificou que o Hospital de Seattle, onde o farsante alegou que estaria recebendo tratamento, não tinha nenhuma informação de registro do paciente. Após ser questionado, DJ Carey confessou ter inventado a história para ganhar tempo e arrecadar dinheiro, porque tinha uma dívida com o Allied Irish Banks (AIB), um dos maiores bancos comerciais da República da Irlanda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)