Tratando-se contra um câncer, Val Marchiori posta vídeo cortando o cabelo

Val Marchiori usou sua conta no Instagram para publicar um vídeo em que corta parte de seu cabelo e fez uma reflexão sobre o tratamento contra um câncer de mama ao qual vem se submetendo atualmente.

"Hoje é um recomeço. Não é só sobre cortar o cabelo, é sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim. Hoje começa uma nova fase - o início do tratamento, o início da minha cura", escreveu.

Val Marchiori prosseguiu: "Com medo, sim, mas com esperança e com fé em Deus, em primeiro lugar. Porque eu sei que vou vencer mais essa batalha contra o câncer de mama."

A influenciadora ainda agradeceu ao marido, filhos, familiares e seguidores pelo apoio recebido até o momento na luta contra o câncer.

Quem é Val Marchiori

Considerada como socialite por parte da imprensa, Val Marchiori teve início na TV apresentando um quadro no programa de Amauri Jr. Ficou conhecida nacionalmente após participar do reality show Mulheres Ricas, da Band, em 2012. Posteriormente, trabalhou em diversas outras atrações, como o Programa Raul Gil e o carnaval da RedeTV!.

O nome da influenciadora também ganhou repercussão por conta de uma disputa judicial com a cantora Ludmilla, que a acusou de ter feito um comentário racista a respeito de seu cabelo em 2016.