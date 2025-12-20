Navio interceptado pelos EUA é petroleiro de bandeira panamenha e vinha sendo rastreado

O navio interceptado pelos Estados Unidos em águas venezuelanas mais cedo é um petroleiro com bandeira panamenha que estava atracado na Venezuela, segundo a Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

"A Guarda Costeira dos EUA, com o apoio do Departamento de Guerra, apreendeu um petroleiro que estava atracado na Venezuela", disse Noem em uma postagem nas redes sociais, descrevendo-a como "uma ação ao amanhecer".

Outros oficiais dos EUA disseram que a Marinha auxiliou na operação. Um vídeo divulgado com a declaração de Noem mostrou uma pessoa descendo por uma corda de um helicóptero para o convés de um petroleiro chamado Centuries.

O navio carregou petróleo bruto no terminal de Jose, na Venezuela, após navegar pelo Caribe. A embarcação estava totalmente carregada desde 11 de dezembro com dois milhões de barris de petróleo bruto. Nos dias seguintes, imagens de satélite mostraram que o barco estava navegando ao largo de Granada em uma rota em direção à Ásia.

O navio foi rastreado pela primeira vez transportando petróleo venezuelano para a China em abril de 2020 e esteve envolvido em transferências de navio para uma embarcação na Malásia. Não está claro se os EUA planejavam tomar posse do navio com sua carga, como os oficiais disseram que planejavam fazer com o Skipper.

"Os Estados Unidos continuarão a perseguir o movimento ilícito de petróleo sancionado que é usado para financiar o narcoterrorismo na região", disse Noem. "Nós vamos te encontrar e vamos te parar."

Um alto funcionário dos EUA disse que a estratégia da administração é apreender mais petroleiros, com exceção daqueles fretados pela Chevron, que tem uma licença dos EUA para operar na Venezuela. Ele disse que a Marinha e a Guarda Costeira identificaram outros navios suspeitos.

Esta foi a segunda ação desse tipo pelos EUA nas últimas semanas e ocorreu após o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar na última terça-feira, 16, que estava ordenando um "bloqueio total e completo" contra petroleiros entrando ou saindo da Venezuela que estão sob sanções dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires