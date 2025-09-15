EUA prometem resposta na próxima semana à condenação de Bolsonaro pelo STF

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que Washington deve reagir “na próxima semana ou algo assim” à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao canal norte-americano Fox News, Rubio declarou que “o Estado de Direito está se desintegrando” após o julgamento no Brasil.

Segundo o secretário, há no STF magistrados com atuação “ativista” que não apenas perseguem Bolsonaro, mas também tentaram impor reivindicações extraterritoriais contra cidadãos norte-americanos e contra pessoas que publicaram conteúdos na internet a partir dos Estados Unidos.

“Até houve ameaças de avançar ainda mais nesse sentido. Portanto, haverá uma resposta dos EUA a isso”, disse Rubio.

O secretário destacou ainda que a preocupação vai além da sentença contra Bolsonaro. Para ele, trata-se de “mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial” que, além de atingir o ex-presidente, buscaria alcançar empresas dos EUA e até mesmo indivíduos que atuam fora do território norte-americano.

A condenação de Bolsonaro, que recebeu pena de 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, elevou o nível de tensão diplomática, política e econômica entre Brasil e Estados Unidos.