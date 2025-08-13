EUA enviam dois navios de guerra para banco de areia disputado no Mar da China Meridional

Os Estados Unidos enviaram dois navios de guerra, nesta quarta-feira (13), para o Banco de Areia Scarborough, no Mar da China Meridional, onde dois navios da Marinha e da Guarda Costeira chinesa colidiram há dois dias, enquanto tentavam afastar um navio filipino menor, em um incidente em alto-mar.

Tanto a China quanto as Filipinas reivindicam o banco de areia disputado e outros pontos no Mar da China Meridional. Vietnã, Malásia, Brunei e Taiwan também reclamam áreas sobrepostas nas águas contestadas.

VEJA MAIS

O USS Higgins, um contratorpedeiro de mísseis guiados, e o USS Cincinnati, um navio de combate litorâneo, foram seguidos por um navio da Marinha chinesa enquanto navegavam a cerca de 30 milhas náuticas (55 quilômetros) do Banco de Areia Scarborough. “Não houve relatos de qualquer incidente adverso”, disse um oficial da Guarda Costeira das Filipinas.

Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.