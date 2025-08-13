R70: 'É impossível falar sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Ninguém reconhecerá isso', diz Zelensky

Acumulou

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões. Números sorteados foram 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60.

Dinheiro esquecido

Brasileiros sacam R$ 318,37 milhões em valores a receber em junho. Mais de 48 milhões de pessoas ainda são esperadas.

HOSPEDAGENS

AVANÇO

Foi confirmada para Amanhã (14), em Belém, a reunião da ONU Turismo em que o titular da pasta, Celso Sabino, apresentará o plano do governo brasileiro para que todas as delegações, mesmo as de países mais pobres, consigam participar da COP 30, em novembro. Ontem, Sabino se reuniu com embaixadores e representantes diplomáticos de países que participarão da Conferência e, segundo ele, o clima do encontro foi de confiança e entusiasmo, com destaque para o reconhecimento dos avanços na preparação da cidade para receber o evento.

INFRAESTRUTURA

Os diplomatas elogiaram sobretudo a infraestrutura visitada, incluindo os espaços que sediarão as atividades, e afirmaram estar impressionados com o empenho do Pará em garantir o sucesso do encontro.

SEM CRISE

Aos poucos a crise em torno das acomodações para a COP 30 é contornada. Apesar de veículos de comunicação do Sudeste do País continuarem batendo na tecla de que Belém não está preparada para sediar a Conferência, fontes do governo informam que internamente a questão é dada como superada. Ontem, a Secretaria Extraordinária para a COP 30 divulgou nota, assinada também pela Casa Civil, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) e Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) reforçando que já há leitos suficientes para receber os negociadores.

NÚMEROS

A nota informa que foram disponibilizados 2,5 mil quartos para as delegações, “conforme acordado com a ONU”. E atualmente, segundo a nota, Belém já conta com 53.003 leitos disponíveis, distribuídos em hotéis na capital e região metropolitana, navios, residências alugadas por temporada, via imobiliárias e disponíveis no Airbnb.

TRANSPORTE

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), em parceria com o Sindicato de Motoristas de Transportes por Aplicativo do Estado do Pará (Sindtapp) está fazendo o pré-cadastro de motoristas de aplicativos que desejam atuar no transporte de passageiros durante a COP 30. Os motoristas selecionados participaram de cursos de formação oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que incluem aulas de inglês e direção segura. Os credenciados também poderão circular em áreas restritas do evento, atuando de forma oficial.

POVOS

ENCONTRO

Em reunião com dirigentes da Cúpula dos Povos, o presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, confirmou que estará na programação de encerramento do encontro. O evento vai de 12 a 16 de novembro no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA). É um evento paralelo à COP 30 e reúne movimentos da sociedade civil.

COMIDA

PREÇOS

Pela segunda vez seguida, os preços dos alimentos caíram, mostra levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Itens essenciais na lista das famílias, como arroz, feijão, óleo de soja e algumas frutas, foram os destaques entre os que tiveram queda de preço, ajudando a segurar o aumento dos gastos com comida. Em junho, a redução média foi de 0,43%, e em julho, essa redução ficou ainda maior: 0,69%.

PROCESSADOS

Um dado interessante é que, pela primeira vez em dois meses, a inflação geral ficou maior do que a inflação dos alimentos comprados para consumir em casa, de janeiro a julho. Nesse período, o índice geral subiu 3,23%, enquanto os preços dos alimentos para o lar subiram 2,92%. Isso ocorre porque a forma como as pessoas consomem os produtos muda e isso afeta a inflação. Especialistas atribuem a baixa na inflação dos alimentos tradicionais ao fato de que as pessoas estão comprando mais alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, que estão com preços mais estáveis ou até mais baixos.

PSICÓLOGOS

INCLUSÃO

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) abriu procedimento administrativo para acompanhar de que forma as escolas particulares de Belém estão atendendo a demanda por psicólogos. O foco é a educação inclusiva. Nesta semana, o órgão se reuniu com o Conselho Regional de Psicologia para informar sobre a necessidade de implementação da educação inclusiva em instituições de ensino privadas.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) assinou nesta terça-feira (12) o protocolo de intenção para a realização do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direitos Humanos e Políticas Públicas na Amazônia, em parceria com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA).

► Os servidores efetivos da rede estadual de ensino já podem consultar o CredLivro, benefício no valor de R$ 200 disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para a utilização na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que será realizada de 16 a 22 de agosto, no Hangar, em Belém.

► O Canal de Atendimento ao Cidadão da Ciclus Amazônia completa, nesta terça-feira (12), um ano de funcionamento. Entre janeiro e julho deste ano foram registrados quase 10 mil atendimentos à população de Belém. Combinando tecnologia e atendimento humano, o canal utiliza sistemas como chatbots para agilizar as solicitações e aprimorar os serviços prestados.

► A Lotus, tradicional administradora de condomínios paraense, está completando 47 anos e, atualmente, gera 700 empregos diretos no Pará. O aniversário será marcado com um concerto da Orquestra Paraense de Cinema no Theatro da Paz.

► O juiz do Trabalho Otávio Bruno da Silva Ferreira recebeu, na manhã de ontem, o Prêmio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na categoria Direitos dos Trabalhadores em Situação de Vulnerabilidade e Combate ao Trabalho Escravo, do 2º Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, promovido pelo CNJ e criado em 2024.

► Nesta quarta (13) o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Francisco Melo (MDB), estará em Bragança, onde apresentará o projeto Itinerância COP 30, criado para promover ações de formação e debates sobre temas relacionados à Conferência das Partes.