Estudantes vão parar no hospital após brincadeira que promete falar com espíritos; entenda

Vinte e oito estudantes de uma escola municipal em Galeras, na Colômbia, foram levadas às pressas para o hospital depois que uma brincadeira com um tabuleiro ouija deu errado. De acordo com o jornal colombiano El Tiempo, as estudantes experimentaram ataques de ansiedade, desmaios e outros sintomas ao tentarem se comunicar com espíritos. As idades das participantes não foram divulgadas. O caso aconteceu no final do mês de fevereiro, mas viralizou na última semana.

No Brasil, a brincadeira é adaptada sem o tabuleiro e é popularmente conhecida como jogo do copo ou jogo do compasso.

A escola afirmou que os relatos foram exagerados. Em um comunicado, o diretor da instituição, Hugo Torres, disse que membros da comunidade estavam espalhando boatos sem fundamento e ajudando a criar histeria. "Além de não ajudarem a resolver a situação, criaram confusão e um ambiente adverso para o nosso trabalho [...] Estamos aguardando a avaliação médica para tirar conclusões e pedimos que evitem fazer julgamentos e diagnósticos próprios".

O tabuleiro ouija promete "comunicação com espíritos". A brincadeira é popular desde o século XIX e consiste em uma superfície plana com letras, números ou palavras. Os participantes colocam seus dedos sobre um indicador, como um copo ou outro objeto, que se move para responder perguntas. Cientistas, no entanto, apontam que é mais provável que sejam os próprios participantes que movam os objetos, consciente ou inconscientemente.