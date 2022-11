Alunos são encontrados desmaiados após brincarem com jogo de invocar espíritos; entenda

Cerca de 11 alunos do Instituto Técnico Agrícola foram encontrados desmaiados após brincarem com o jogo de tabuleiro Ouija, conhecido por "invocar espíritos". A situação inusitada aconteceu em Hato, na Colômbia, no dia 31 de outubro, data em que é celebrado o Halloween.

Segundo informações do Mirror, o próprio prefeito de Hato, José Pablo Toloza Rondón, não descartou a possibilidade dos desmaios terem relação com o jogo sobrenatural e deu detalhes de como os adolescentes, entre 13 e 18 anos, foram encontrados pelos professores.

"As crianças estavam desmaiadas, no momento em que foram encontradas estavam com falta de ar e uma baba espessa estava saindo de suas bocas", disse ele.

Desmaio pode ter sido provocado por intoxicação alimentar

Após os jovens serem levados às pressas para o Hospital Manuela Beltrán, no distrito de Socorro, com sintomas como vômito, dores abdominais e espasmos musculares, o relatório médico apontou que a causa teria sido uma intoxicação alimentar provocada por um copo de água compartilhado.

O coordenador médico da emergência do hospital ainda ratificou que não foram encontradas alterações psicológicas em nenhuma das crianças. A reitoria do Instituto Técnico alegou que não se pronunciará sobre o caso até que os fatos sejam explicados junto às autoridades.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)