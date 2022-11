Mistério: suposta assombração assusta funcionário de sanatório; vídeo

A suposta aparição de uma paciente já morta assustou o segurança de um sanatório da Argentina. O caso, cercado de mistério, viralizou nas redes sociais, depois que imagens do circuito interno de segurança do hospital foram divulgadas. As informações são da CNN Brasil.

O vídeo foi gravado na madrugada do último sábado (11), por volta das três da manhã, no Sanatário Finochietto, em Córdoba, segundo o jornal argentino Clarín. Na gravação, a porta da clínica abre e o homem parece conversar com alguém. Ele anota os dados e até pega uma cadeira de rodas para o “ser sobrenatural”.

Assista à suposta aparição:

O guarda relatou ao Clarin, que conversava com uma senhora corpulenta. Segundo ele, a mulher entrou e pediu para entrar no quarto 915 para procurar algo que havia esquecido quando estava internada. Ao perceber que ela não voltava, o vigilante chamou outros funcionários para verificar se estava tudo bem. Mas a resposta é de que a idosa nunca chegou no piso.

A história ficou ainda mais misteriosa, quando, ao conferir os dados, o guarda percebeu que as informações dadas pela "aparição" correspondiam às da senhora que havia falecido naquele quarto, três horas antes.