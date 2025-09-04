Capa Jornal Amazônia
Estilista Giorgio Armani morre aos 91 anos

Armani se tornou um dos principais símbolos da moda italiana contemporânea

O Liberal

O estilista Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, segundo informou a empresa que leva o nome do italiano.

Reconhecido mundialmente, Armani se tornou um dos principais símbolos da moda italiana contemporânea. Sua marca, fundada em 1975, cresceu ao longo das décadas e consolidou-se como referência de estilo, sofisticação e design minimalista, mantendo forte presença nas passarelas internacionais.

VEJA MAIS 

image Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)
Evento chamado 'No Garimpo' mostra o movimento da moda urbana de Belém

image Amazônia Fashion Week: Belém recebe edição histórica que concilia moda e recursos naturais
Maior evento de moda na região, o Amazônia Fashion Week será lançado nesta quinta (4), no Parque Shopping Belém, com programação focada na produção autoral amazônica em sintonia com avanços tecnológicos

Business

Além da carreira criativa, Armani destacou-se também como empresário. Sob sua liderança, o grupo Armani alcançou faturamento anual estimado em 2,3 bilhões de euros (cerca de US$ 2,7 bilhões), tornando-se uma das maiores potências do setor de luxo no mundo.

Palavras-chave

moda

Giorgio Armani

Mundo
RELACIONADAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Brasileiro está entre feridos em acidente com bondinho em Lisboa, confirma consulado

Elevador da Glória, um dos cartões-postais da capital portuguesa, descarrilou nesta quarta-feira (3) e deixou 17 mortos e mais de 20 feridos

04.09.25 10h25

Enviado dos EUA discute garantias de segurança para Ucrânia em reunião com líderes europeus

04.09.25 8h38

MUNDO

Sobe para 17 o número de mortos em acidente com bondinho em Lisboa

Bondinho é considerado um dos principais cartões-postais da capital portuguesa

04.09.25 8h24

PLANTA MAROMBA!

Vitória-régia sustenta 83 kg e vence campeonato nos Estados Unidos; conheça a competição

Planta aquática amazônica impressiona ao mostrar resistência em concurso internacional realizado no Jardim Botânico de Denver

03.09.25 23h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

