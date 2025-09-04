Estilista Giorgio Armani morre aos 91 anos

O estilista Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, segundo informou a empresa que leva o nome do italiano.

Reconhecido mundialmente, Armani se tornou um dos principais símbolos da moda italiana contemporânea. Sua marca, fundada em 1975, cresceu ao longo das décadas e consolidou-se como referência de estilo, sofisticação e design minimalista, mantendo forte presença nas passarelas internacionais.

Além da carreira criativa, Armani destacou-se também como empresário. Sob sua liderança, o grupo Armani alcançou faturamento anual estimado em 2,3 bilhões de euros (cerca de US$ 2,7 bilhões), tornando-se uma das maiores potências do setor de luxo no mundo.