Esquiador morre após ser lançado para fora da pista enquanto treinava no Chile

Considerado uma das maiores promessas do esqui na Itália, o esquiador profissional Matteo Franzoso, de 25 anos, morreu após sofrer um acidente durante treinamento realizado na pista de esqui de La Parva, em Santiago, no Chile. O caso ocorreu no dia 6 de setembro, mas a morte do atleta foi confirmada apenas na última segunda-feira (15) pela Federação Italiana de Esportes de Inverno (Fisi).

De acordo com informações da Fisi, no momento do acidente, Matteo foi lançado por cima de duas fileiras de redes após um salto mal-executado, o que fez ele atingir uma cerca que estava a aproximadamente sete metros da pista. Após o incidente, o atleta foi socorrido rapidamente e colocado em coma induzido, mas não conseguiu sobreviver à batida. O choque causou um edema em seu cérebro.

Nas mídias sociais, o prefeito Gianni Poncet, da cidade de Sestriere (cidade natal de Matteo), prestou homenagem ao esquiador profissional e questionou a segurança das competições. “Matteo era um jovem excepcional, um exemplo para todos os jovens, tanto como atleta quanto na vida cotidiana. As corridas estão mais competitivas, mas a segurança não avançou no mesmo ritmo”, escreveu Poncet.

Além do prefeito da cidade, a esquiadora americana Lindsey Vonn, que já conquistou quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno, também prestou solidariedade aos amigos e parentes de Franzoso. “Isso é incrivelmente triste. Eu estava esquiando exatamente nesta mesma pista há 3 semanas... Descanse em paz, Matteo. Meus sinceros pêsames à sua família e entes queridos”, destacou.

Quem foi Matteo Franzoso?

O esquiador profissional Matteo Franzoso estreou na Copa do Mundo em 2021 e, desde então, vinha competindo em todas as edições pelo esporte até março de 2025. Agora, a morte do esquiador profissional reacende novamente a preocupação na cidade de Sestriere, que no ano passado também já havia perdido a jovem esquiadora Matilde Lorenzi, de apenas 19 anos, enquanto treinava na região.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)