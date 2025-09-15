Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

'Valorizar a vida é diário, de graça e imperdível, postou empresário dias antes de acidente

Estadão Conteúdo

O empresário Gabriel Farrel, morto após um acidente com paraquedas no domingo, 14, costumava postar em suas redes sociais vídeos e mensagens sobre a importância de valorizar a vida e a natureza. Dois dias antes do acidente fatal - e em uma das últimas publicações, ele compartilhou um vídeo correndo na praia ao lado de seu cachorro, chamado Caramelo.

As imagens eram acompanhadas da música "Everybody Loves The Sunshine", de Seu Jorge e Almaz, e da seguinte legenda: "Valorizar a vida é diário, de graça e imperdível".

A publicação tinha, até por volta das 9h50 desta segunda-feira, 15, mais de 9 mil curtidas e centenas de comentários de amigos lamentando a tragédia.

"Gab, eu to sem acreditar!! Caraca você é e foi uma das pessoas mais alto astral que eu já conheci na minha vida!", escreveu uma jovem.

"Surreal a sua última postagem ter essas palavras escritas. Realmente você foi uma pessoa que sempre colocou muita energia e muita intensidade na vida e nos negócios", comentou outro amigo.

Farrel era muito ativo nas redes sociais e também costumava publicar vídeos de saltos de paraquedas e outros esportes radicais que praticava. Estudante de engenharia, ele decidiu largar a área para montar um empreendimento de pizzas assadas em forno a lenha, a Borda e Lenha, voltada para o serviço de delivery. No seu perfil, ele citava ser empreendedor e falava sobre o assunto. O empreendimento cresceu e virou uma rede de pizzarias.

