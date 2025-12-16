Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA: Trump entra com ação contra a BBC e pede US$ 10 bi em indenização

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou nesta segunda-feira, 15, com uma ação judicial contra a BBC, pedindo indenização de US$ 10 bilhões. Ele acusa a emissora britânica de difamação e de práticas comerciais enganosas pela edição de um discurso feito por ele em 6 de janeiro de 2021.

Segundo a ação, a BBC uniu trechos distintos do discurso para dar a entender que Trump incitou seus apoiadores à violência, omitindo passagens em que ele defendia uma manifestação pacífica. A emissora pediu desculpas pela edição no mês passado e classificou o episódio como um erro de julgamento, mas rejeitou as acusações de difamação. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

BBC

AÇÃO JUDICIAL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

BOMBOM DE LUXP

Louis Vuitton lança coleção de sobremesas luxuosas de Natal; saiba os valores

Doces e chocolates natalinos são assinados por Maxime Frédéric e estarão disponíveis em cidades como Paris, Nova Iorque e Xangai

16.12.25 19h56

NOITES FELIZES

Garota de programa diz que Natal é a época mais lucrativa e revela bastidores da profissão

Influenciadora relata riscos da profissão, fala sobre o perfil dos clientes e afirma que o período de festas concentra o maior faturamento do ano

16.12.25 18h45

política

Kast chama Maduro de 'narcoditador' em 1ª briga midiática após ser eleito presidente do Chile

Kast enfrentou sua primeira briga midiática com Maduro dois dias após vencer o segundo turno presidencial

16.12.25 15h13

Polêmica

Milei republica post que compara Brasil e outros países com governo de esquerda a favelas

A comparação "favela" e "futurismo" relaciona as regiões aos governos de esquerda e de direita, respectivamente

16.12.25 10h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Homem morre após tentar pegar bola e despencar de altura de dez metros

Rede de proteção não teria aguentado o peso do homem após salto

12.12.25 8h54

MUNDO

Atentado na Austrália: veja o que se sabe sobre o ataque terrorista

A ação criminosa antissemita aconteceu nesse domingo (14), em Sydney, durante celebrações judaicas do Hanukkah

15.12.25 8h38

Justin Bieber indiano

Acabaram as chances! Homem mais bonito da Índia se casa com a própria prima

Suraj Chavan publicou fotos da cerimônia tradicional nas redes sociais e confirmou que está “oficialmente comprometido”

05.12.25 21h21

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda