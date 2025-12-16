EUA: Trump entra com ação contra a BBC e pede US$ 10 bi em indenização

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou nesta segunda-feira, 15, com uma ação judicial contra a BBC, pedindo indenização de US$ 10 bilhões. Ele acusa a emissora britânica de difamação e de práticas comerciais enganosas pela edição de um discurso feito por ele em 6 de janeiro de 2021.

Segundo a ação, a BBC uniu trechos distintos do discurso para dar a entender que Trump incitou seus apoiadores à violência, omitindo passagens em que ele defendia uma manifestação pacífica. A emissora pediu desculpas pela edição no mês passado e classificou o episódio como um erro de julgamento, mas rejeitou as acusações de difamação. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.