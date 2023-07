Empresário que tinha intenção de 'voltar aos 18' desiste do tratamento; entenda

O empresário americano Bryan Johnson, de 45 anos, que se tornou conhecido por investir cerca de 2 milhões de dólares anualmente em busca de rejuvenescimento, decidiu interromper o tratamento de troca de sangue com seu filho de 17 anos. Isso porque, segundo o empresário, não houve benefícios detectáveis.

Este ano, Bryan Johnson aceitou receber a doação de plasma do pai de 70 anos, Richard, e do filho de 17, Talmage. O procedimento consistiu em transfusões realizadas em uma clínica de Dallas, onde um litro de sangue foi removido do pai e do filho, e convertido em plasma líquido e componentes sanguíneos por meio de uma máquina.

No entanto, exames de imagem e biomarcadores revelaram que a troca de sangue com seu filho não apresentou benefícios. "A troca de plasma jovem pode ser aprovada para pessoas mais velhas biologicamente ou para certas condições. No meu caso, não obtive benefícios adicionais além das intervenções já existentes", afirmou Johnson.

Em 2019, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora americana, emitiu um alerta informando que as infusões de plasma de jovens não oferecem "nenhum benefício clínico comprovado" contra o envelhecimento ou doenças relacionadas à idade, como doença de Parkinson, esclerose múltipla e doenças cardíacas. A rotina do empresário é baseada em um rigoroso acompanhamento médico diário, dieta restrita e exercícios físicos.

VEJA MAIS

O que houve com Bryan Johnson e a obscessão por rejuvenescimento?

Após um divórcio conturbado, que o deixou acima do peso e em estado depressivo, Johnson adotou medidas para recuperar a saúde e a vitalidade. Ele toma dezenas de remédios e suplementos médicos, se pesa em uma balança de alta precisão e realiza uma série de exercícios físicos pela manhã.

Mensalmente, o empresário passa por uma extensa bateria de exames médicos para acompanhar o progresso do tratamento, que envolve uma equipe de 30 médicos liderada por Oliver Zolman. O objetivo da equipe é rejuvenescer todos os órgãos do corpo de Johnson. O investimento anual nessa empreitada chega a aproximadamente 2 milhões de dólares.

Embora o empresário tenha decidido interromper o tratamento de troca de sangue com seu filho de 17 anos devido à ausência de benefícios detectados, sua busca pela eterna juventude continua, agora com uma nova abordagem que prioriza as intervenções existentes e as orientações médicas.